UE: MATTARELLA, CONFRONTO TRA EUROPA 'FORTEZZA' E ESTENSIONE DIRITTI E LIBERTà

17 gennaio 2018- 12:53

Roma, 17 gen. (AdnKronos) - "Si profilano due diverse sensibilità: una che tende a un'immagine di Europa 'fortezza', divisa al proprio interno da una mediocre contesa circa l'accaparramento di residui benefici, l'altra consapevole che i valori di libertà e democrazia, benessere e diritti, su cui si fonda l'idea di Europa -come ha dimostrato la lungimirante e generosa inclusione dei popoli dell'area centro-orientale del Continente reduci dall'esperienza sovietica- sono validi laddove vengano condivisi con i Paesi a noi geograficamente vicini". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un'intervista a 'Famiglia cristiana' nel numero in edicola domani."Francia e Germania -aggiunge il Capo dello Stato- hanno progressivamente rafforzato la collaborazione fra loro: intendono rilanciare ulteriormente questo legame, stimolando anche la crescita dell'integrazione dell'Unione. L'Italia è presente nelle proposte e nella loro discussione, sia con iniziative proprie che riguardo all'agenda indicata dalla Commissione europea guidata da Juncker. Lo ha dimostrato, anzitutto, guidando con competenza il vertice di Roma, in occasione del 60° anniversario dei Trattati europei, con l'indubbio successo di un impegnativo documento che guarda al futuro, sottoscritto da tutti i 27 membri". "Vi è una finestra temporale da utilizzare, fino alle elezioni del 2019 per il Parlamento europeo. Dopo quell'appuntamento, si presenterà un altro orizzonte", conclude Mattarella.