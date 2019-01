18 gennaio 2019- 12:40 Ue: Mattarella, 'Germania e Italia Paesi fondatori con particolare responsabilità'(2)

(AdnKronos) - "Ho invitato il Presidente Steinmeier -ha annunciato Mattarella- a venire in Italia quest'anno in visita di Stato e sarà un'occasione anche quella per registrare l'amicizia dei nostri Paesi, la sintonia che vi è sulle questioni più importanti di carattere bilaterale, europeo e della scena mondiale e anche l'occasione per ribadire come il ruolo di Germania e Italia sia importante nell'Europa e per l'avvenire dei nostri popoli".