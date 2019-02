6 febbraio 2019- 12:34 Ue: Mattarella, 'ideale risorgimentale europeo Cattaneo esempio attuale'

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - Carlo Cattaneo, "con grande visione politica, è tra i primi a formulare l’obiettivo degli Stati Uniti d’Europa, come cornice di un autentico federalismo capace di tenere insieme indipendenza e unità, libertà e solidarietà. Un ideale risorgimentale di Europa che parla ancora alla nostra responsabilità di europei, oggi, di fronte ai grandi mutamenti che stiamo vivendo". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 150/mo anniversario della morte di una "figura di grande rilievo del Risorgimento italiano, costruttore dell’Unità nazionale, intellettuale poliedrico che seppe unire il pensiero con una coraggiosa azione politica volta al progresso e alla giustizia sociale". "La sua formazione illuminista -afferma ancora il Capo dello Stato- contribuì a renderlo un combattente per la libertà, una libertà che riteneva possibile solo se fondata su una responsabilità collettiva. Fu protagonista dei moti popolari del 1848, ebbe un ruolo di primissimo piano nelle Cinque giornate di Milano e venne scelto come presidente del Consiglio di guerra che governò la città".