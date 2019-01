19 gennaio 2019- 19:57 **Ue: Mattarella, 'nel Mediterraneo partite decisive per pianeta'**

Matera, 19 gen. (AdnKronos) - Matera è "anche un simbolo del Mezzogiorno italiano che vuole innovare e crescere, sanando fratture e sollecitando iniziative. Matera è simbolo anche dei vari Sud d’Europa, così importanti per il Continente, perché nel Mediterraneo si giocheranno partite decisive per il suo destino e per quello del pianeta". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per Matera capitale della cultura europea.