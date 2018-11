15 novembre 2018- 13:21 Ue: Mattarella, non è un comitato d'affari (2)

(AdnKronos) - "Una linea di pensiero di corto respiro -ha lamentato ancora il Presidente della Repubblica- e che non riesce a considerare con attenzione non tanto ciò che abbiamo di fronte in un momento di crisi, quanto, piuttosto –ed è molto- ciò che è stato realizzato e viene oggi dato quasi per scontato, per acquisito una volta per sempre". "Insieme all’esercizio di memoria, occorre dunque lavorare, ogni giorno, affinché trovi concreta applicazione la formula dell’Europa dei cittadini". A questo proposito Mattarella ha ricordato il documento che un anno fa i leader europei sottoscrissero proprio in Svezia, a Goteborg, "per una rinnovata attenzione dell'Unione e degli Stati membri alla dimensione sociale, alla formazione, alla cultura e alle politiche in favore dei più giovani. Il fondamentale avanzamento realizzato in questi anni riguardo al mercato unico –con la scelta di alcuni Paesi di aderire immediatamente anche all’Unione monetaria– è infatti essenziale ma deve essere accompagnato da altri risultati, altrettanto validi, capaci di mantenere viva l’identificazione fra cittadini europei e Istituzioni comuni". "È il ruolo dell’Unione come creatrice, custode e garante di diritti che proteggano i nostri cittadini in maniera uniforme, sempre e dovunque, che va messo in rilievo. Un ruolo solennemente avvalorato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Accesso al mercato del lavoro, parità di genere, salari e condizioni uguali per lavori uguali, dialogo sociale, assistenza a lungo termine, costituiscono altrettante architravi del nostro vivere insieme e che, insieme, dobbiamo cercare di sviluppare ulteriormente, per il bene dei nostri cittadini".