UE: MATTARELLA, SEMPRE FEDELI A RADICI E VALORI IN MOMENTI IMPEGNATIVI

10 giugno 2017- 13:23

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - "Il progetto di integrazione continentale, così come lo intendevano i Padri fondatori, è riuscito a portare pace, benessere e stabilità perché ha riconciliato l'Europa con se stessa, con le sue radici, con i suoi valori. Questi intendimenti devono essere coerentemente sviluppati e perseguiti in ogni circostanza, anche in quelle più impegnative". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della visita di Papa Francesco al Quirinale.