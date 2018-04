24 aprile 2018- 13:50 Ue: Mattarella, tanti Paesi dimenticano drammi e attenuano anticorpi egoismi

Roma, 24 apr. (AdnKronos) - "Eventi, comportamenti, passioni, generose dedizioni" che caratterizzarono la Resistenza, "vanno ricordati costantemente, con convinzione, anche perché, in tanti Paesi, le società di oggi, pur passate attraverso i drammi umani, le sofferenze e le macerie del ventesimo secolo, sembrano, talvolta, aver attenuato gli anticorpi all’egoismo, all’indifferenza e alla violenza, avvertiti intensamente dalle generazioni che hanno vissuto il secolo delle due guerre mondiali e le crudeltà delle dittature". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’incontro al Quirinale con le Associazioni partigiane, combattentistiche e d’arma, alla vigilia dell'Anniversario della Liberazione. "Affiorano ogni tanto -ha proseguito il Capo dello Stato- segnali che manifestano rigurgiti di autoritarismi, di negazionismi, di indifferenza rispetto ai fondamentali diritti della persona umana, di antisemitismo, di malintesi egoismi nazionali. Chi ha lottato, chi ha sacrificato la propria vita, per la libertà, per la giustizia e per la democrazia, costituisce un esempio per tutti e ci ha consegnato un patrimonio di valori che va custodito e trasmesso".