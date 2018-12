12 dicembre 2018- 17:48 Ue: Mattarella vede premier e ministri, vigilare su meccanismi bilancio

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - Vigilare sui meccanismi in discussione relativi al bilancio europeo, con riferimento anche al quadro pluriennale 2021-2027, per evitare che l'Italia possa venire penalizzata, ad esempio rispetto a nuove condizioni alle quali legare l'erogazione dei finanziamenti dell'Ue. E' uno dei temi sul quale si sono soffermati il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i ministri presenti oggi al Quirinale nella tradizionale colazione di lavoro che precede il Consiglio europeo.Questioni che il premier aveva approfondito nel suo intervento di ieri in Parlamento, sottolineando, ad esempio, la necessità di valutare "con cautela" la proposta franco-tedesca "di istituire un bilancio comune per le finalità di convergenza e di aumento della competitività", e di riservare "una partita attenzione a tutti i profili che lo caratterizzano".Conte si era poi soffermato sulla discussione relativa al Quadro finanziario pluriennale, in vista di "un accordo che, tradizionalmente, richiede molto tempo e molta pazienza politica, oltre che tecnica. L’Italia ritiene che la tempistica non debba andare a scapito della qualità del negoziato".