20 ottobre 2019- 15:58 Ue: Meloni, 'euro non è divinità ma moneta che ha portato problemi'

Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Di irreversibile c'è solo la morte, l'euro è una moneta, le monete non sono strumenti non sono divinità. Noi delle volte trattiamo il tema dell'euro come una divinità, questo ci ha impedito di affrontare alcuni problemi che l'euro porta". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di 'In mezz'ora su Raitre'."Lo dice lo studio di un think tank tedesco: l'euro -ha sottolineato- in questi ultimi 20 anni l'euro ha fatto perdere per il fatto solo di esistere ad ogni italiano 74mila euro e ha fatto guadagnare ad ogni tedesco 23mila euro. Dire che l'euro è un dio non ci aiuta a risolvere il problema, dire che l'euro è una moneta ci aiuta a trovare dei meccanismi di compensazione". "Se noi sappiamo che l'euro è una moneta che ha favorito alcune nazioni e ne ha penalizzato delle altre, allora forse la Bce e l'Unione europea devono trovare meccanismi di compensazione per aiutare le nazioni che sono state penalizzate. Per esempio eurobond per finanziare le infrastrutture nei Paesi penalizzati, tipo l'Italia".