10 settembre 2019- 15:25 Ue: Meloni, 'Gentiloni per status quo, spero mi smentisca'

Roma, 10 set. (AdnKronos) - Una Commissione europea "abbastanza difensiva abbastanza conservativa" e con le nomine di Roberto Gualtieri al ministero dell'Economia e di Paolo Gentiloni a commissario europeo sembra che l'Italia sia "messa a fare la 'guardia bianca' dello status quo, un vincolo per non poter fare cose diverse". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite di Sky Tg 24. "Dopo di che -aggiunge- da italiana sono contenta che all'Italia sia stata riconosciuta, come le spettava, una delega centrale. Non sono contenta che quella delega vada a Gentiloni, perché è messo lì per continuare quello che abbiamo visto finora, spero che Gentiloni mi smentisca".