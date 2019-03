3 marzo 2019- 14:10 Ue: Meloni in Usa, 'vogliamo United Europe of States'

Washingrono, 3 mar. (AdnKronos) - "La crisi dell’Unione europea è una crisi di democrazia e di sovranità popolare. Il sistema democratico europeo è basato sugli Stati nazionali ma il potere decisionale in ambito economico, monetario, legislativo è sempre più nelle mani dei burocrati europei che non hanno alcuna legittimazione democratica. La democrazia in Europa è diventata un inganno. È a questa Ue che i popoli si stanno ribellando e alle prossime elezioni europee si arriverà allo scontro finale 'Europa contro Europa': la nostra Europa, con le sue radici greche, romane e cristiane contro l’Europa dei Macron e delle Merkel, di chi vuole sempre maggiore cessione di sovranità dagli Stati nazionali ai tecnocrati". Lo ha affermato il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento a Washington, alla Conservative political action conference (Cpac), a cui ha preso parte come unico esponente politico italiano e alla quale in giornata è intervenuto anche il Presidente degli Usa Donald Trump. "A chi vuole gli United States of Europe noi rispondiamo -ha proseguito Meloni- che vogliamo 'a United Europe of States'. Una grande confederazione di Stati nazionali liberi e sovrani, capaci di cooperare su alcune grandi materie: immigrazione, sicurezza, mercato unico, difesa, politica estera; ma liberi di autodeterminarsi su tutto ciò che può essere meglio deciso a livello nazionale e locale. È questo il modello a cui tanti movimenti conservatori e patriottici stanno lavorando e una battaglia molto vicina a quella che da anni conduce l’American conservative union negli Stati Uniti. Per questo sono particolarmente fiera di essere qui".