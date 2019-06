20 giugno 2019- 20:59 Ue: Merkel aggiorna Conte su trattative per nomine

Bruxelles, 20 giu. (AdnKronos) - La cancelliera tedesca Angela Merkel intende tenere il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al corrente di tutte le consultazioni sulle nomine Ue, alle quali l'Italia non partecipa, poiché le forze politiche che lo compongono non fanno parte della maggioranza che si sta tentando di formare a Strasburgo tra Popolari, Socialisti, Liberali e Verdi. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi. Anche altri leader tengono Conte al corrente dello stato delle trattative, in considerazione del peso che il Paese ha nell'Ue. Conte, prima del Consiglio Europeo, ha avuto colloqui con il premier lussemburghese Xavier Bettel, con quello greco Alexis Tsipras, con il presidente del Consiglio Europeo e con la cancelliera Angela Merkel, oltre a scambi di battute con il primo ministro olandese Mark Rutte e con il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker.