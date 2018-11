30 novembre 2018- 16:43 Ue: Millennial, priorità più welfare e protezione sociale

Roma, 30 nov. (AdnKronos) - In tempi incerti, i Millennial chiedono all'Unione europea più welfare e protezione sociale, come il reddito minimo. A soli sei mesi di distanza dalle elezioni del Parlamento europeo del 2019, è questa la richiesta che avanzano i giovani per i quali è di primaria importanza l’esistenza di una solida rete sociale di sicurezza. Ad attestarlo è il risultato del sondaggio Millennial Dialogue, pubblicato nei giorni scorsi a Bruxelles, secondo il quale il 52% dei Millennial è convinto che la lotta alla povertà e la riduzione delle disuguaglianze socioeconomiche debbano essere tra le priorità della UE. Una schiacciante maggioranza di questa fascia della popolazione, l’83%, sostiene che la UE debba assicurare un salario minimo per tutti i lavoratori; l’81% vorrebbe più sostegno finanziario per le nascite ed il 47% è convinto che ridurre le differenze salariali e pensionistiche tra donna e uomo sia il modo migliore per affrontare il problema delle disuguaglianze di genere. Queste priorità dimostrano come i Millennial siano determinati ad impegnarsi nel dibattito politico. Più della metà, il 53,5%, ritengono che la UE abbia intrapreso la strada sbagliata e ben il 58% è convinto che altre nazioni seguiranno l’esempio di Brexit e lasceranno l’Unione. Un dato allarmante per tutta la classe politica. Affrontando il tema dell’Unione Europea in quanto tale, il sondaggio ha evidenziato come i Millennial nutrano un entusiasmo più marcato rispetto a quanto faccia il grande pubblico: il 79,8% afferma di credere fermamente nei valori della UE, contrariamente a quanto ci si possa aspettare.