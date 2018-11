30 novembre 2018- 16:43 Ue: Millennial, priorità più welfare e protezione sociale (2)

(AdnKronos) - A dimostrazione di ciò, il 54,7% degli intervistati ha dichiarato di essere a favore della creazione di un esercito europeo unico, argomento spesso ritenuto tabù dalla politica. Il The Millennial è uno dei più grandi sondaggi mai svolti in Europa: ha raggiunto 10,000 persone in 10 diversi paesi che da soli valgono il 78% della popolazione europea: Francia, Germania, Polonia, Grecia, Spagna, Italia, Ungheria, Svezia, Belgio e Portogallo. Lo studio è stato commissionato da FEPS in collaborazione con ThinkYoung ed è stato supportato da tre business partner, Coca-Cola, BCW (Burson Cohn & Wolfe) e Microsoft. Il sondaggio nasce come naturale prosecuzione delle ricerche sui Millennial condotte da FEPS, che tra il 2015 e il 2017 hanno coinvolto più di 23.000 persone a livello globale.