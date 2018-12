2 dicembre 2018- 14:23 Ue: Moscovici, unica scelta è andare verso sovranità condivisa

Parigi, 2 dic. (AdnKronos) - "C'è una questione semplice che si pone ad ogni cittadino europeo: vogliamo subire il mondo o prendere il nostro destino in mano. Per me la risposta è chiara: l'Europa non ha altra scelta che andare verso una sovranità condivisa. Non una sovranità ottusa come quella fantasticata dai nazionalisti ma una sovranità politica, forte e aperta, che non rinuncia né allo scambio né all'accoglienza; una sovranità che permette semplicemente all'Europa di scegliere, scegliere con chi e come commercia, produce e si difende; scegliere il suo modello politico sociale e scegliere le sue politiche pubbliche". Così il Commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici in un articolo pubblicato sul 'Journal du Dimanche'.Questa sovranità, rileva il Commissario Ue, "non si costruirà in un giorno e neanche in un anno" ma bisogna andare nella giusta direzione. A sei mesi dalle elezioni europee, sottolinea Moscovici, "ci sono tre passi avanti che sono a portata di mano": il rafforzamento del ruolo dell'euro ("mercoledì prossimo presenterò a nome della Commissione Ue un insieme di proposte che andranno nella direzione" del rafforzamento internazionale dell'euro"); la tassazione dei Gafa, i colossi del Web ("martedì prossimo i ministri delle Finanze dei 28 Stati membri dell'Ue dovrebbero decidere se approvare o meno la tassazione sui giganti del web proposto dalla Commissione Ue e sostenuta dalla Francia"); il budget della zona euro ("lunedì prossimo i ministri delle Finanze discuteranno della proposta della Commissione Ue e sul contributo franco-tedesco").