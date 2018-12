2 dicembre 2018- 14:23 Ue: Moscovici, unica scelta è andare verso sovranità condivisa (2)

(AdnKronos) - Questi tre temi "possono trovare un accordo" prima delle elezioni europee: "un accordo non è sicuro ma è possibile e necessario", sottolinea Moscovici. "La Commissione Ue ha preso le sue responsabilità mettendo delle proposte sul tavolo. La palla è nel campo degli Stati membri e dei loro ministri delle Finanze". "Il mio messaggio - aggiunge il Commissario Ue- è chiaro: a sei mesi dalle elezioni europee, non dobbiamo più procrastinare o fare piccoli passi. Dobbiamo mostrare ai cittadini europei che un'Europa sovrana, forte è possibile. Se non lo facciamo corriamo il rischio di vedere il nostro destino scapparci". Ma non solo. Per Moscovici il rischio è quello di "lasciare lo spazio libero all'illusione populista del 'take back control' nazionale, che è pericoloso per la nostra unità. Un giorno poi ci sveglieremo e l'Ue non ci sarà più. Ci saranno solo 27 piccole imbarcazioni, sballottate sulle onde della storia e minacciate dal rischio di un ritorno delle guerre nel nostro continente. Non dobbiamo camminare verso questo baratro come sonnambuli. Svegliamoci".