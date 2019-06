28 giugno 2019- 15:32 Ue: Musumeci, 'Roma chieda deroghe su spesa fondi anche per il sud'

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Se l’Europa continua a frapporre ostacoli con lacci e lacciuoli sulle procedure burocratiche che scoraggerebbero i più preparati tra i dirigenti generali è chiaro che le risorse rischiano di tornare indietro. Chiedo al governo nazionale: andate a Bruxelles e pretendete anche che per il Sud nello spazio di un anno o due ci siano deroghe alle procedure ordinarie: consentiamo a queste regioni di tirare fuori questo denaro, acceleriamo la spesa, dotiamoci di un piano infrastrutturale. Di tutto questo con chi devo parlare? Con Toninelli?". Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci, in un'intervista al Sole 24 Ore, ha affrontato il tema dei fondi Ue e dei ritardi dell'isola nella spesa. Sul rischio disimpegno il governatore ha aggiunto: "Lo scorso anno eravamo indietro ma abbiamo raggiunto gli obiettivi. Siamo convinti di potercela fare ma se manca un parco progetti o se devi confrontarti con un tessuto imprenditoriale che partecipa al bando ma quando la Regione è pronta a firmare l’imprenditore prende tempo perché bancariamente non è pronto a poter formalizzare l’impegno, a quel punto il problema non è più della Regione".