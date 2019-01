25 gennaio 2019- 09:10 Ue: oggi Gozi incontra ministro Affari europei francese

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - Oggi, ?alle 18, presso il Senato della Repubblica francese (Palazzo del Lussemburgo) a Parigi, Sandro Gozi, presidente dell’Unione dei federalisti europei (Uef) ed ?ex sottosegretario di Stato per gli Affari europei, incontrerà il ministro francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau, nell’ambito del dibattito pubblico “Europa: evoluzione o rivoluzione? Prospettive per il futuro dell'Europa tra sovranità nazionale ed europea”.