UE: PADOAN, NON SBATTO PUGNI SUL TAVOLO, ITALIA RISPETTA REGOLE

13 giugno 2017- 13:13

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Sbattere i pugni sul tavolo non fa parte del mio carattere. Se si ottiene qualcosa è perché Italia dimostra di rispettare le regole e di fare il suo dovere". Lo ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan all'assemblea Assonime sul dialogo con l'Europa. "Quando questo viene riconosciuto - aggiunge - l'Italia può parlare per ottenere qualcosa per se' e per gli altri" partner.