13 novembre 2018- 19:14 Ue: Pedicini (M5S), da Merkel discorso deludente

Roma, 13 nov. (AdnKronos) - “Il discorso di Angela Merkel sul futuro dell’Europa è stato deludente. Ci saremmo aspettati una autocritica sulle politiche di austerità e invece la cancelliera passerà alla storia come una delle artefici di quelle politiche che hanno portato la Grecia alla rovina e creato povertà in Italia, Spagna e Portogallo”. Lo afferma l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Piernicola Pedicini. “Il governo italiano -aggiunge- ha presentato una manovra che vuole rimediare ai danni dell’austerità. La Germania ha violato ripetutamente la regola del deficit pubblico e quella del surplus commerciale, senza mai ricevere sanzione. L’atteggiamento di chiusura di certi commissari europei verso l’Italia dimostra che in Europa c’è doppio peso e doppia misura con Paesi di serie A e di serie B. Il governo del cambiamento sta rafforzando l’Italia in Europa”.