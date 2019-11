4 novembre 2019- 10:47 Ue: peggiora indice Ifo in IV trimestre, ai minimi da 2013

Roma, 4 nov.(Adnkronos) - Peggiora l'indice Ifo dell'area dell'euro nel quarto trimestre dell'anno: è sceso da -6,7 punti a -16,3 punti scendendo così ai minimi dal 2013. Lo rende noto l'Istituto tedesco sottolineando che "il rallentamento economico dell'area dell'euro continua". Il clima economico in Germania, Spagna, Austria e Finlandia ha continuato a peggiorare. In Francia e in Belgio si registrano pochi cambiamenti mentre in Italia gli intervistati hanno mostrato maggiore ottimismo. Anche le aspettative continuano a deteriorarsi.