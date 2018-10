6 ottobre 2018- 16:27 Ue: Pittella, contro Salvini e Di Maio fronte ampio e plurale

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - “Dopo la grande manifestazione di domenica in Piazza del Popolo, il Pd, insieme al Pse, chiami a raccolta i leader del centrosinistra europeo per definire la possibile proposta comune per le prossime elezioni europee. La strategia di Salvini e di Di Maio è chiara: far crescere sempre di più il livello di scontro contro l’Unione europea per diventare alle elezioni di maggio un pezzo importante del nuovo blocco sovranista in grado di condizionare i futuri assetti e le future politiche europee". Lo afferma Gianni Pittella, capogruppo del Pd in commissione Politiche Ue del Senato."A questa strategia -aggiunge- occorre contrapporre un fronte ampio e plurale, che pur nelle sue identità condivida l’urgenza di profondo rinnovamento europeo in tema di equità sociale, governo comune dei flussi migratori, giustizia fiscale, governo delle politiche fiscali ed economiche per un rilancio degli investimenti, della crescita sostenibile e dell’occupazione. Finiamola con il pestarci i piedi tra di noi, mentre va avanti un disegno spericolato e lucido di distruzione dell’Europa”.