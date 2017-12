UE PREOCCUPATA PER DECISIONE TRUMP

6 dicembre 2017- 22:01

Bruxelles, 6 dic. (AdnKronos/dpa) - L'Unione europea è preoccupata che la decisione del presidente Usa Donald Trump su Gerusalemme possa avere "ripercussioni" sul processo di pace in Medio Oriente. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Federica Mogherini, affermando che "le aspirazioni di entrambe le parti devono essere soddisfatte e occorre trovare attraverso i negoziati un modo per risolvere lo status di Gerusalemme quale futura capitale di entrambi gli Stati".