UE: PRODI, SERVE PIANO DA 150 MLD IN INFRASTRUTTURE SOCIALI

23 gennaio 2018- 13:49

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - Si attesta tra i 100 e i 150 miliardi di euro all'anno il 'gap' degli investimenti in infrastrutture sociali nell'Unione Europa. A fotografarlo è il rapporto della Task Force Ue presentato a Bruxelles, dall'ex premier e presidente della ue, Romano Prodi, che ha proposto un piano operativo per colmare questo vuoto e rilanciare questi investimenti nel campo della salute, istruzione ed edilizia nell'arco dei prossimi 10 anni. Come emerge dal rapporto "Boosting investment in social infrastructure in Europe', attualmente vengono spesi 170 miliardi l'anno in infrastrutture sociali, principalmente da autorità locali, regionali e nazionali."Nonostante siano ampiamente provati i benefici per la comunità degli investimenti in infrastrutture sociali, dal rapporto emerge la continua mancanza di investimenti, stimati tra 100 e 150 miliardi di euro. Poiché questi investimenti sono finanziati in gran parte da organismi pubblici, presentano un limitato profilo di rischio, consentono di diversificare il portafoglio degli investitori e la loro volatilità è per lo più indipendente dagli altri asset", sottolinea l'Elti, European Association Long Term Investor, che un anno fa ha chiesto a Prodo di presiedere la task force di alto livello. "Questi punti di forza vanno ulteriormente evidenziati e azioni vanno intraprese per incoraggiare e incanalare gli investimenti in quest'area". "Le infrastrutture sociali - ha detto Prodi - sono cruciali per una crescita inclusiva e come strumenti per rafforzare le fondamenta sociali dell'Europa. Per rispondere ai crescenti bisogni e domande dei cittadini, sono richieste nuove istituzioni coerenti e flessibili e strategie. E' tempo di prepare il futuro". "Gli sforzi per colmare il gap di investimenti in Europa devono - ha dichiarato il vicepresidente della commissione Jyrki Katainen - anche contribuire a realizzare infrastrutture e servizi più centrate sulle persone, accessibili e alla portata. Già, più di 1,2 miliardi di euro di finanziamenti Efsi sono stati approvati nel settore sociale, che dovrebbero mobilitare 6 miliardi di investimenti e determinati a fare di più".