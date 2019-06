7 giugno 2019- 13:30 Ue: Quintieri, 'difendere Europa e sviluppare infrastrutture'

Rapallo, 7 giu. - (AdnKronos) - "L’Italia è il Paese che ha il maggior beneficio dal libero scambio e non dimentichiamo i vantaggi, parlando di Europa, di vivere in un mercato unico: esportiamo per ogni giorno lavorativo 1 mld di beni in Ue. Per questo dobbiamo difendere l’Europa". E’ Beniamino Quintieri, presidente Sace a ribadire le ragioni che spingono le imprese verso l’Europa a margine dei lavori dei giovani imprenditori a Rapallo. E dal momento che esiste una relazione chiara tra export e infrastrutture le imprese guardano con attenzione ai problemi di questo settore. "L’Italia da punto di vista infrastrutturale ha perso posizioni, fino a 10 anni fa eravamo il secondo paese per capacità di intercettare i flussi di beni che passavano dal canale di Suez. Ora abbiamo abdicato al nostro ruolo strategico e questo ha un costo in termini di minor export", spiega ancora Quintieri che calcola come "l'extracosto di inefficienza del sistema logistico è valutato intorno ai 13 mln euro all’anno, il 10% in media in più’ di altri imprenditori d’Europa". Costi, conclude, che si aggiungono a quelli già esistenti, energia, burocrazia.