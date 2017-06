UE: RE WILLEM ALEXANDER, EUROPA NON PUò FARE A MENO DELL'ITALIA

20 giugno 2017- 13:12

Roma, 20 giu. (AdnKronos) - "Un'Europa forte dal punto di vista economico non può fare a meno dell'Italia e viceversa". Lo ha sottolineato il Sovrano dei Paesi Bassi, Re Willem Alexander, al termine del colloquio al Quirinale con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella."L'Italia -ha aggiunto- occupa una posizione particolare nel panorama economico mondiale. I Paesi Bassi sanno quali sono le potenzialità di questo Paese. Ogni olandese conosce le competenze del settore manifatturiero italiano e la tradizione italiana del design, tanto per ricordare soltanto alcuni esempi". "L'Italia -ha ribadito quindi Re Willem Alexander- rappresenta un fattore essenziale per la stabilità, la forza, e la tenuta dell'Europa. Assieme al vostro Paese ci adoperiamo per rafforzare la fiducia che l'Europa nutre in se stessa".