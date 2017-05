UE: RENZI, TECNOCRATI MIGLIORI AMICI DEI POPULISTI

13 maggio 2017- 08:51

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - “La prospettiva dell’Europa per me è chiara. Da un lato ci sono i populisti che vanno sconfitti. Dall’altro ci sono i tecnocrati che però sono spesso i migliori amici dei populisti, perché non si rendono conto che l’Europa deve cambiare". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, in un'intervista a 'Il Foglio'. "Deve cambiare -aggiunge- sulle periferie, sul sociale, sul ministro economico condiviso (sono d’accordo con Macron). Deve cambiare sull’austerity. Dopo di che ringrazio Wolfgang Schaeuble, ministro delle Finanze tedesco, perché è l’unico che ha detto con chiarezza che le riforme italiane sono state riforme molto serie, che in passato non erano state fatte. Stupisce che nessun ‘rigorista’ abbia commentato questa frase di apprezzamento delle nostre riforme da parte del campione della linea dura. Noi abbiamo fatto molto. Ma vogliamo cambiare ancora l’Europa: Europa sì, ma non così".