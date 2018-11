19 novembre 2018- 19:37 Ue: Renzi, wrestling Salvini-Di Maio, Italia tagliata fuori

Roma, 19 nov. (AdnKronos) - "Qui in Italia stiamo dietro alle acrobazie verbali di Salvini e Di Maio (ogni giorno una litigata per poi fare un compromesso sul niente: non è politica, è wrestling pre-elettorale), ma fuori da qui c'è chi fa politica". Lo scrive Matteo Renzi nella e news agli iscritti del Pd."Macron e Merkel fanno passi avanti sul futuro dell'Europa mentre Salvini e Di Maio scelgono di stare con Le Pen e Farage, con i populisti e i nazionalisti: l'Italia è per la prima volta fuori dal gruppo di testa dell'ideale europeo. Il problema non sarà il deficit del 2019 ma il fatto che l'Italia rischia di essere cacciata dal gruppo dei paesi guida dell'Europa".