5 giugno 2019- 13:15 Ue: Salvini, 'chiediamo di usare i soldi degli italiani'

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Noi non vogliamo andare in Europa a chiedere i soldi degli altri, degli spagnoli, dei tedeschi o dei francesi, ma vogliamo andare in Europa a chiedere la dignità e il lavoro per gli italiani, in Europa noi andremo a chiedere di usare i soldi degli italiani". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, nel corso di un comizio ad Ascoli.