24 ottobre 2018- 09:35 Ue: Salvini, Ciocca? Europa non la cambi con le provocazioni

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Non voglio uscire dall'Europa, non voglio uscire dall'euro, voglio che i miei figli crescano in Europa. Non voglio sbattere le scarpe sui tavoli, però lasciate che gli italiani lavorino". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102,5. A chi gli chiede del gesto dell'europarlamentare Angelo Ciocca, che ieri ha simbolicamente 'calpestato' la relazione dei commissari italiani sul Dpb armato di una scarpa, "l'Europa non la cambi con le provocazioni...", ha tagliato corto Salvini.