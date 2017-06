UE: SALVINI, DIAMO A EUROPA ULTIMA POSSIBILITà DI CAMBIARE

13 giugno 2017- 20:53

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Darei l'ultima possibilità all'Europa di cambiare tutti i Trattati che riguardano l'agricoltura, la pesca, le banche, il commercio, il turismo l'immigrazione. O l'Europa cambia e ha un senso continuare a pagarla, oppure gli italiani debbono tornare a fare gli italiani, per la moneta vale lo stesso discorso". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Giovanni Floris per la puntata di 'Di martedì' che andrà in onda questa sera su La7. "L'ultima occasione -ha aggiunto il leader del Carroccio- si dà a tutti, anche ai condannati e agli ergastolani, quindi l'ultima fiche, l'ultima possibilità di cambiare i Trattati la do. Sono molto scettico sul fatto che a Bruxelles, a Berlino, a Parigi vogliano cambiare, però voglio togliere tutti gli alibi, voglio dire io ci metto la faccia e vi do la possibilità di cambiare. Se mi mettono due dita negli occhi come stanno facendo da quattro anni a questa parte, tanti saluti e meglio soli che male accompagnati".