1 gennaio 2019- 12:50 Ue: Salvini, elezioni 26 maggio rivoluzione che capita ogni cento anni

Roma, 1 gen. (AdnKronos) - "Tra cinque mesi c'è la partita delle partite, una di quelle battaglie che capitano ogni cento anni. Abbiamo la possibilità di salvare il futuro dei nostri figli ridando senso e dignità originaria all'Europa, che l'ha perso, che è stata ingabbiata da burocrazie, da lobby, da potentati che rispondono agli interessi della finanza, delle elite, delle multinazionali, non ai cinquecento milioni di cittadini europei". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nella diretta Facebook con cui ha salutato l'arrivo del nuovo anno."Stiamo facendo la rivoluzione pacifica ma decisa e concreta in Italia, il 26 maggio -ha ribadito- si può portare la rivoluzione del cambiamento, del sorriso, dei cittadini in tutta Europa".