25 giugno 2019- 22:26 Ue: Salvini, 'infrazione sarebbe scelta politica non economica'

Roma, 25 giu. (AdnKronos) - Un'eventuale procedura di infrazione da parte dell'Ue nei confronti dell'Italia, "non me la auguro, mi preoccupa", ma "sarebbe una scelta politica, non economica". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Cartabianca'.