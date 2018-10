4 ottobre 2018- 16:38 Ue: Salvini, Moscovici fa ridere

Roma, 4 ott. (AdnKronos) - "Un socialista francese che venga a dar lezioni fa ridere". Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, in una diretta Facebook, replica al commissario europeo agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici. "Evidentemente -aggiunge il vicepresidente del Consiglio- se l'Europa schifa quei burocrati, quei tecnocrati, quei finanzieri che hanno impoverito e impaurito un intero Continente e dà fiducia ai Salvini, agli Orban e alle Le Pen, il problema è di chi ha malgovernato per anni non nostro.