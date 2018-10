24 ottobre 2018- 17:42 **Ue: Salvini, no a bilancio se tagli investimenti, lavoro, sicurezza**

Roma, 24 ott. (AdnKronos) - "Attenta analisi del prossimo Bilancio Europeo, posizione chiara del governo italiano: non ci sarà il nostro voto a favore se ci saranno tagli per investimenti, lavoro, agricoltura, sicurezza e immigrazione. No a nuove tasse europee che pesino su cittadini e imprese”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine della riunione interministeriale per gli affari europei a Palazzo Chigi.