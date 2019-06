11 giugno 2019- 19:26 Ue: Salvini, 'no Italia col cappello in mano, governi precedenti arresi noi no'

Roma, 11 giu. (AdnKronos) - "Questo è il governo del cambiamento anche con l'Europa, tutti i precedenti governi si sono arresi a prescindere, qui c'è un processo che ci vede protagonisti. Non andiamo in Europa col cappello in mano, non andiamo a chiedere i soldi di altri ma andiamo a chiedere di aiutare gli italiani con i soldi degli italiani. Non ci facciamo dare lezioni da quelli che prendono più di quel che danno, chi dà di più di quanto prende, come l'Italia, avrà voce in capitolo". Lo dice Matteo Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.