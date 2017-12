UE: SALVINI, UN PATTO CENTRODESTRA PER ORGOGLIO E DIGNITà NAZIONALI

10 dicembre 2017- 13:14

Roma, 10 dic. (AdnKronos) - "Se governo di centrodestra sarà, come sarà, chiedo agli alleati un patto di orgoglio e dignità: a Bruxelles si va per fare l'interesse nazionale di sessanta milioni di italiani, non si va con il cappello in mano, si vanno a chiedere i nostri diritti". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso della manifestazione organizzata a Roma.