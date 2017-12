UE: SALVINI, UN PATTO CENTRODESTRA PER ORGOGLIO E DIGNITà NAZIONALI (2)

10 dicembre 2017- 14:14

(AdnKronos) - "Mi hai chiesto sacrifici? In pensione mi mandi da morto, il costo del lavoro si è abbassato -ha aggiunto il leader del Carroccio- il debito sale, la povertà sale e il reddito scende. C'è qualcosa che non va, quindi da persone educate, coscienziose, scrupolose, il governo di centrodestra deve essere pronto ad andare a trattare da pari a pari con i poteri forti di Bruxelles: o l'Italia sta in questo condominio con pari diritti e pari doveri, oppure meglio soli che male accompagnati. Una vita da schiavo ai miei figli non la lascio"".