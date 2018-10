20 ottobre 2018- 17:46 **Ue: Salvini, vogliamo restare in Europa e in moneta unica**

Roma, 20 ott. (AdnKronos) - "Non c'è e non ci sarà nessun proposito di uscire dall'Unione europea o dal sistema della moneta unica. Stiamo bene in un continente, tranne ai confini della Francia". Lo ha detto Matteo Salvini al termine del Cdm.