UE: SANTAGATA (INSIEME), PIANO PRODI SIA CENTRO AZIONE PROSSIMO GOVERNO

23 gennaio 2018- 17:39

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - “Romano Prodi si conferma ancora una volta un punto di riferimento per tutti quelli che affidano all’Unione europea il compito di immaginare uno sviluppo che coniughi crescita e inclusione e aiuti l’Europa ad indirizzare l’economia verso uno sviluppo compatibile. Il 'New deal per l'infrastruttura sociale" presentato oggi a Bruxelles individua assai bene le priorità verso le quali orientare al più presto un Piano operativo decennale di investimenti da 150 miliardi: infrastrutture sociali, salute, istruzione ed edilizia". Lo afferma Giulio Santagata, coordinatore della lista 'Insieme'. "Davvero ci auguriamo -aggiunge- che il 'piano Prodi' diventi la bussola dell’azione dell’Unione e dei Paesi membri nel prossimo futuro e che il prossimo governo italiano lo metta al centro della sua azione".