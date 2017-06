UE: SCALFAROTTO, ITALIA PUNTA A RAFFORZAMENTO POLITICA INDUSTRIALE

30 giugno 2017- 17:57

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - La posizione dell’Italia è da sempre favorevole ad un rafforzamento della politica industriale in Europa, come è stato ribadito sia dalla precedente edizione della Conferenza (Varsavia, 2016) sia dalle risoluzioni del Consiglio Europeo dello scorso marzo. A sottolinearlo è il sottosegretario allo Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto che oggi ha partecipato a Berlino, alla V Edizione della Conferenza Ministeriale 'Friends of Industry'. "A nostro giudizio il tema deve essere rilanciato e salire molto nella scala delle priorità della Commissione Europea. Ci sono diverse misure, dal Piano Juncker al Programma Horizon, che tutelano o incentivano l’industria europea e la sua competitività, ma si avverte l’esigenza di costruire un vero e proprio piano di azione coordinato con un approccio bilanciato fra interventi di mainstreaming orizzontale e misure specifiche in alcuni settori chiave", sottolinea ancora Scalfarotto.La formidabile sfida della quarta rivoluzione industriale, con la progressiva digitalizzazione dell’economia, rileva, "rende urgente l’investimento nelle nuove tecnologie e nella formazione, in particolare a beneficio delle piccole e medie imprese".