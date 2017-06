UE: SCALFAROTTO, ITALIA PUNTA A RAFFORZAMENTO POLITICA INDUSTRIALE (2)

30 giugno 2017- 17:57

(AdnKronos) - Padroneggiare e diffondere le nuove competenze richieste dall’innovazione, rileva Scalfarotto, "è un imperativo categorico per creare un dividendo positivo sul piano occupazionale e sociale. Sotto questo aspetto, il Piano Industria 4.0, con il suo equilibrio tra incentivo all’innovazione, infrastrutture digitali e potenziamento delle competenze, può rappresentare un utile punto di riferimento. Allo stesso tempo, è sempre più urgente armonizzare sul piano normativo e regolamentare le nuove forme della sharing economy dell’economia digitale".Una politica industriale europea, continua Scalfarotto, "deve occuparsi anche di sostenibilità. Il rispetto degli accordi sul clima di Parigi passa anche per un concreto sostegno alle imprese che affrontano il nodo della decarbonizzazione. Su questi temi riscontriamo una larga convergenza fra i principali Paesi dell’Unione. Penso che la Commissione ne terrà conto". Il meeting ha riguardato anche l’interazione tra la politica industriale e la politica commerciale, che devono essere condotte in modo correlato."Abbiamo portato avanti l'apertura dei mercati, lo scambio di beni e servizi come motore della crescita, per favorire la nostra industria e l’occupazione: l’Italia -sottolinea il sottosegretario- è sempre stata all'avanguardia per un'Europa aperta e per l'espansione dei nostri accordi di libero scambio".