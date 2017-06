UE: SCALFAROTTO, ITALIA PUNTA A RAFFORZAMENTO POLITICA INDUSTRIALE (3)

30 giugno 2017- 17:57

(AdnKronos) - Ma, rileva, "siamo ugualmente in prima linea per le scelte politiche che rafforzano un sistema di rigorosi controlli sulla sicurezza dei prodotti, le sanzioni contro le pratiche commerciali e le pratiche di dumping sleali. Dobbiamo difendere le nostre imprese e lavoratori da tali fattori insistendo sul principio della reciproca apertura negli scambi"."Noi come Italia puntiamo sul tema dello sviluppo sostenibile, prevedendo di dotare i trattati di libero scambio, gli FTA di adeguate contromisure nel caso di mancato rispetto degli accordi internazionali in materia di lavoro e ambiente: ciò per non cedere al dumping né sotto il profilo dei prezzi delle merci (né del costo del lavoro e dei costi ambientali necessari per produrle)", aggiunge Scalfarotto: "Il commercio libero non può prescindere dal rispetto delle regole".