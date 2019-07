9 luglio 2019- 12:55 Ue: Sensi, 'concorrenza a Italia? Per Moavero obiettivo, non certezza'

Roma, 9 lug. (AdnKronos) - "In audizione in Commissione Moavero scala la garanzia strombazzata dal premier sul portafoglio della concorrenza all’Italia in commissione a semplice 'obiettivo'. Non vorrei diventasse una volpe e l’uva tra qualche giorno". Lo scrive Filippo Sensi del Pd su twitter.