2 luglio 2019- 10:14 **Ue: serata al telefono per Conte, contatti no-stop con altri leader**

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Una serata al telefono, dopo il Cdm che ha approvato l’assestamento di bilancio, per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, da pochi minuti atterrato a Bruxelles. A quanto apprende l’Adnkronos, il premier è stato contattato da diversi leader europei in vista della riunione di oggi in cui si punta a chiudere la partita sui vertici dell’Ue. “Telefono bollente” per il capo del governo italiano, riferiscono alcuni stretti collaboratori.