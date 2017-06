UE: Sì DA CAMERA A RISOLUZIONI MAGGIORANZA E FI

21 giugno 2017- 20:33

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - Con 281 voti a favore e 82 contrari e con 255 sì e 95 no la Camera ha approvato le risoluzioni presentate, rispettivamente, dalla maggioranza e da Forza Italia sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani, sulle quali il governo aveva espresso parere favorevole. Via libera anche alle risoluzioni, dopo la riformulazione chiesta dall'esecutivo e accettata dai proponenti, di Mdp, Alternativa libera e Ala-Scelta civica. Bocciati invece i documenti di Movimento 5 stelle, Fratelli d'Italia, Sinistra italiana, Lega e Conservatori e riformisti.