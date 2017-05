UE: TAJANI DOMANI E SABATO IN VISITA IN TOSCANA

4 maggio 2017- 17:18

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, si recherà domani e sabato in visita istituzionale in Toscana. Primo appuntamento l'intervento a Firenze allo State of the Union a Palazzo Vecchio, quindi alle 11, alla Camera di Commercio del capoluogo toscano, presso il cortile Michelozzo a Palazzo Vecchio, conferirà un riconoscimento a tre imprese dell’area metropolitana fiorentina che si sono particolarmente distinte nell’utilizzo dei servizi messi a disposizione dalla rete Enterprise Europe Network. Nel pomeriggio Tajani si trasferirà poi a Lucca dove, nel Complesso di San Francesco, incontrerà i rappresentanti di Confindustria Toscana Nord. Alle ore 16 è previsto un punto stampa. Nella mattinata di sabato, ad Arezzo, il presidente dell'Europarlamento inaugurerà il museo “Casa dei tesori” e la mostra della Minerva (bronzo etrusco ritrovato ad Arezzo nel 1541 e conservato fino a ora a Firenze), insieme al sindaco Alessandro Ghinelli. Alle 11, Tajani taglierà poi il nastro inaugurale della fiera OroArezzo, nel Quartiere fieristico. Alle 11.40 è previsto un nuovo punto stampa. Al termine della visita, alle 13, Tajani incontrerà il consiglio direttivo di Confindustria Toscana Sud.