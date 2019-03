6 marzo 2019- 21:37 Ue: Tajani, 'per contare in Europa Lega si avvicini a Conservatori'

Roma, 6 mar. (AdnKronos) - “Se la Lega vuole contare in Europa deve per forza avvicinarsi ai conservatori, altrimenti rischia di essere isolata. Se avrà 25 o 26 parlamentari su 705 e se rimane a fare politica con l’estrema destra non conterà nulla, non determinerà nulla e non potrà essere protagonista di una fase di cambiamento". Lo ha affermato a Sky Tg 24 Mondo il presidente del Parlamento europeo e vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani."Se invece vuole essere protagonista -ha insistito- deve avvicinarsi ai Conservatori e magari poi con loro far parte di una maggioranza alternativa. Però non spetta a me dire quello che devono fare gli altri”.