UE: TAJANI, RAFFORZARE ECONOMIA REALE PER RILANCIO OCCUPAZIONE

21 luglio 2017- 17:09

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - “Una delle priorità dell’Unione europea è quella di creare nuovi posti di lavoro. Per questo è fondamentale rafforzare tutta l’economia reale. I servizi professionali, oltre a creare buona parte della nuova occupazione, sono essenziali alla competitività delle nostre imprese, per cui i liberi professionisti rappresentano un tassello fondamentale per la creazione di crescita e lavoro”. Lo ha affermato Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, dopo aver incontrato nella sede di Roma i rappresentanti dell’Associazione degli enti previdenziali privati, per discutere del sostegno e delle opportunità legate alle politiche europee per i liberi professionisti. “Lavoro e crescita sono per noi Casse previdenziali fondamentali per garantire un flusso contributivo adeguato per sostenere le opportunità del cambiamento in corso -he sottolineato il presidente dell’Adepp, Alberto Oliveti- anche in termini di sostegno alla qualificazione della nostra attività professionale, fondata sul costante aggiornamento delle conoscenze e competenze". Tajani ha poi annunciato la volontà di organizzare entro l’autunno una riunione a Bruxelles tra i rappresentanti delle istituzioni europee e quelli delle libere professioni.