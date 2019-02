22 febbraio 2019- 17:11 Ue: Tria, 'rivedere Fiscal compact, tecnicismi non ricostruiscono fiducia'/Adnkronos

Roma, 22 feb. (AdnKronos) - Rivedere le regole del Fiscal Compact perché queste funzionano bene quando l'economia cresce ma non danno le risposte necessarie ed adeguate quando rallenta. E' il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a chiamare l'Unione europea alla sfida di andare oltre questi "limiti": una sfida complessa ma fondamentale soprattutto perché con i "tecnicismi nelle politiche economiche non si ricostruisce la fiducia". Il titolare del Mef ha colto l'occasione per lanciare questo messaggio alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Tor Vergata, dove ha tenuto una prolusione dal titolo "La globalizzazione oggi. Caratteristiche. conseguenze e sfide". "L'Italia si è espressa favorevolmente al Fiscal compact quando tutto sembrava sgretolarsi con la crisi. Ma quelle sono regole che funzionano con una crescita sostenuta e non consentono di rispondere alle esigenze della situazione corrente", ha evidenziato Tria. "Regole che non consentono di tener conto della mutevolezza delle condizioni economiche e impediscono l'aggiustamento discrezionale delle politiche finendo per agire - ha spiegato- in maniera tragicamente prociclica se non strutturalmente deflattiva". E, ha rilevato Tria, "le previsioni della Ue indicano un rallentamento della grandi economie, Germania, Francia, Italia. Un rallentamento che per l'Italia significa recessione ma la misura è simile".Il nostro Paese ha toccato con mano i "limiti vigenti" nell'Unione europea proprio con l'approvazione della legge di bilancio. "E' stato un buon esempio", ha detto Tria. "Stiamo avendo i tassi di crescita più bassi della media europea. Si tenta di dare una risposta alla volontà dei cittadini di uscire dal percorso segnato dalla crisi. L'obiettivo - ha detto Tria- è quello di sostenere coloro che più soffrono e dare una spinta agli investimenti pubblici". Ma, poi, "dobbiamo confrontarci con il Fiscal Compact".